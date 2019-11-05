Пн, 11.11.2019
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Анне Вески отожгла в Москве: такого в Храме Христа Спасителя еще не видели

Анне Вески. Сольный концерт в Москве 4 ноября 2019 года

ФОТО: Facebook

Публика была в восторге от выступления исполнительницы, сообщает teleprogramma.pro. А сама  Анне Вески отметила, что такого нашествия финнов и эстонцев в Москве, как на ее сольном концерте, она еще не видела.

4 ноября певицу Анне Вески на концерте в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя забросали домашними пирожками и цветами. В качестве угощения. Звезда явно не ожидала такого теплого приема.

Звезда эстонской сцены дала сольный концерт, который длился больше двух часов, и  все песни она исполнила вживую. Между песнями она охотно общалась с собравшейся публикой. Все были в восторге от концерта Вески, и многие песни зрители пели вместе с Анне.

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