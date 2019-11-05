Анне Вески отожгла в Москве: такого в Храме Христа Спасителя еще не видели

4 ноября певицу Анне Вески на концерте в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя забросали домашними пирожками и цветами. В качестве угощения. Звезда явно не ожидала такого теплого приема.

Звезда эстонской сцены дала сольный концерт, который длился больше двух часов, и все песни она исполнила вживую. Между песнями она охотно общалась с собравшейся публикой. Все были в восторге от концерта Вески, и многие песни зрители пели вместе с Анне.