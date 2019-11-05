Ева Польна прокомментировала состояние госпитализированной дочери

Известно, что врачи не смогли оказать помощь девочке на месте, поэтому экстренно госпитализировали ее в ближайшую больницу, где пациентка оказалась в реанимации в бессознательном состоянии.

Лишь накануне Ева Польна решила прокомментировать инцидент. Она обратилась к поклонникам и СМИ и отметила, что сейчас у нее совершенно нет сил и желания лишний раз говорить о случившемся, она хочет быть наедине с дочкой. Польна сообщила, что состояние дочери стабилизировалось, а также поблагодарила всех за теплые слова поддержки.