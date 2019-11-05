Вт, 5.11.2019
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Ева Польна прокомментировала состояние госпитализированной дочери

Ева Польна.

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

Два дня назад стало известно, что 14-летняя дочь певицы Евы Польны Эвелин в критическом состоянии была госпитализирована в одну из подмосковных больниц после тяжелейшего приступа астмы, пишет Экспресс газета.

Известно, что врачи не смогли оказать помощь девочке на месте, поэтому экстренно госпитализировали ее в ближайшую больницу, где пациентка оказалась в реанимации в бессознательном состоянии.

Лишь накануне Ева Польна решила прокомментировать инцидент. Она обратилась к поклонникам и СМИ и отметила, что сейчас у нее совершенно нет сил и желания лишний раз говорить о случившемся, она хочет быть наедине с дочкой. Польна сообщила, что состояние дочери стабилизировалось, а также поблагодарила всех за теплые слова поддержки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что Ева Польна родила свою старшую дочь Эвелин от коллеги Дениса Клявера. Первое время Ева скрывала, кто именно является отцом Эвелин.

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