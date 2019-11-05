Теперь официально: в семье Джигана ждут четвертого ребенка!

Около недели назад появилась информация о том, что рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова снова ждут пополнения в семье. На тот момент официального подтверждения этого не было.
Сегодня Оксана Самойлова опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она позирует вместе с мужем Джиганом, а на заднем плане трое их дочерей играют на берегу Индийского океана. При этом фигура Самойловой явно изменилась - четко видно округлившийся живот.
Сами в шоке,
- подписала фото Оксана.
На данный момент многодетная семья Джигана состоит из мамы, папы и троих общих дочерей — Ариелы, Леи и Майи.
К слову, в рождении их детей можно заметить интересную закономерность: они появляются на свет через каждые 3 года: в 2011, 2014, 2017 и, получается, в 2020.