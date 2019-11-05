Вт, 5.11.2019
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  • Теперь официально: в семье Джигана ждут четвертого ребенка!

Теперь официально: в семье Джигана ждут четвертого ребенка!

Оксана Самойлова и рэпер Джиган

ФОТО: Instagram

Около недели назад появилась информация о том, что рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова снова ждут пополнения в семье. На тот момент официального подтверждения этого не было.

Сегодня Оксана Самойлова опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она позирует вместе с мужем Джиганом, а на заднем плане трое их дочерей играют на берегу Индийского океана. При этом фигура Самойловой явно изменилась - четко видно округлившийся живот.

Сами в шоке,

- подписала фото Оксана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На данный момент многодетная семья Джигана состоит из мамы, папы и троих общих дочерей — Ариелы, Леи и Майи.

К слову, в рождении их детей можно заметить интересную закономерность: они появляются на свет через каждые 3 года: в 2011, 2014, 2017 и, получается, в 2020.

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