Теперь официально: в семье Джигана ждут четвертого ребенка!

Сегодня Оксана Самойлова опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она позирует вместе с мужем Джиганом, а на заднем плане трое их дочерей играют на берегу Индийского океана. При этом фигура Самойловой явно изменилась - четко видно округлившийся живот.

Сами в шоке,

- подписала фото Оксана.

На данный момент многодетная семья Джигана состоит из мамы, папы и троих общих дочерей — Ариелы, Леи и Майи.