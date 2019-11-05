День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

Светская львица никогда не смолчит, если ей что-то не по душе, и в карман за словом не полезет. Более того, Ксения не боится высказываться касательно политики и задавать неудобные вопросы во время интервью, поэтому на ее счету множество громких скандалов.

Громкий развод с Максимом Виторганом и новый роман

Год назад Ксения развелась со своим первым супругом, актером Максимом Виторганом, но бракоразводный процесс получился весьма громким и скандальным. Отметим, супруги друг друга не обвиняли и даже утверждали, что расстались на позитивной ноте. Но, кажется, все не так гладко! 21 января 2019 года бывший супруг Собчак не сдержал гнев и подрался с Константином Богомоловым. Тогда еще роман Ксении с режиссером был тайным. Максим на почве ревности разбил Константину нос.

Инцидент произошел возле одного из московских заведений. Виторган появился в кафе, где на тот момент отдыхал Богомолов, после чего мужчины вышли на улицу. Спустя некоторое время, как сообщают очевидцы, Богомолов вернулся в заведение уже с разбитым носом. Тогда Ксению обвинили в изменах законному супругу, а сама знаменитость сразу прокомментировала скандал вокруг драки.

В сети появилась видеозапись с камер наблюдения в кафе, куда Виторган приехал за Богомоловым. На видео видно, как мужчины выходят из кафе, Виторган разбивает лицо Богомолову, тот возвращается в кафе, а после – там появляется Ксения Собчак.

Разборки с глянцевым журналом после фестиваля "Кинотавр"

Перед тем, как выйти замуж за режиссера Константина Богомолова, ведущая долгое время скрывала от общественности свой новый роман. Влюбленные не опровергали слухи о своих отношениях, но и не подтверждали их, периодически появляясь на светских мероприятиях вместе. Один из таких светских выходов во время фестиваля "Кинотавр" в Сочи закончился разборками Ксении с редакцией известного журнала.

Дело в том, что редакция опубликовала на обложке глянца фото Собчак с Богомоловым и назвала их одной из самых красивых пар фестиваля.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку,

– обратилась Собчак к журналу в их блоге.

На возмущение Ксении сразу же отреагировали и отметили, что она с Константином позировала вместе фотографу на публичном мероприятии, не скрываясь.

Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке…

– получила такой ответ Ксения.

Но такой ответ совсем не устроил Собчак, она все равно считает действия издания неправомерными. В то же время звезда однозначно прокомментировала свой роман с Богомоловым.

Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения,

- ответила она.

Свадебный катафалк