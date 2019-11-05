День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

Российская ведущая Ксения Собчак сегодня, 5 ноября, отмечает свой день рождения. Известная блондинка к 38 годам успела добиться успехов не только благодаря влиятельному отцу – политику Александру Собчаку, но и своему жесткому характеру, пишет Сегодня.
Светская львица никогда не смолчит, если ей что-то не по душе, и в карман за словом не полезет. Более того, Ксения не боится высказываться касательно политики и задавать неудобные вопросы во время интервью, поэтому на ее счету множество громких скандалов.
Громкий развод с Максимом Виторганом и новый роман
Год назад Ксения развелась со своим первым супругом, актером Максимом Виторганом, но бракоразводный процесс получился весьма громким и скандальным. Отметим, супруги друг друга не обвиняли и даже утверждали, что расстались на позитивной ноте. Но, кажется, все не так гладко! 21 января 2019 года бывший супруг Собчак не сдержал гнев и подрался с Константином Богомоловым. Тогда еще роман Ксении с режиссером был тайным. Максим на почве ревности разбил Константину нос.
Инцидент произошел возле одного из московских заведений. Виторган появился в кафе, где на тот момент отдыхал Богомолов, после чего мужчины вышли на улицу. Спустя некоторое время, как сообщают очевидцы, Богомолов вернулся в заведение уже с разбитым носом. Тогда Ксению обвинили в изменах законному супругу, а сама знаменитость сразу прокомментировала скандал вокруг драки.
В сети появилась видеозапись с камер наблюдения в кафе, куда Виторган приехал за Богомоловым. На видео видно, как мужчины выходят из кафе, Виторган разбивает лицо Богомолову, тот возвращается в кафе, а после – там появляется Ксения Собчак.
Разборки с глянцевым журналом после фестиваля "Кинотавр"
Перед тем, как выйти замуж за режиссера Константина Богомолова, ведущая долгое время скрывала от общественности свой новый роман. Влюбленные не опровергали слухи о своих отношениях, но и не подтверждали их, периодически появляясь на светских мероприятиях вместе. Один из таких светских выходов во время фестиваля "Кинотавр" в Сочи закончился разборками Ксении с редакцией известного журнала.
Дело в том, что редакция опубликовала на обложке глянца фото Собчак с Богомоловым и назвала их одной из самых красивых пар фестиваля.
Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку,
– обратилась Собчак к журналу в их блоге.
На возмущение Ксении сразу же отреагировали и отметили, что она с Константином позировала вместе фотографу на публичном мероприятии, не скрываясь.
Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке…
– получила такой ответ Ксения.
Но такой ответ совсем не устроил Собчак, она все равно считает действия издания неправомерными. В то же время звезда однозначно прокомментировала свой роман с Богомоловым.
Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения,
- ответила она.
Свадебный катафалк
Свадебная церемония Ксении Собчак и Константина Богомолова стала топ-темой этого года среди российского бомонда. Второй брак ведущая решила отметить по-особому, чтобы запомнить на всю жизнь. И это ей удалось! Общество было шокировано выбором свадебного кортежа – черного катафалка, украшенного красными гвоздиками. Молодожены приехали на таком весьма экстравагантном транспорте к ЗАГСу и удивили всех присутствующих. Более того, многие начали обвинять невесту в богохульстве и неуважении к религиозным законам.
После такого перформанса с автомобилем Ксения и Константин обвенчались в церкви. До сих пор поклонники не понимают, для Собчак таинство венчания действительно важно или она лишний раз решила подчеркнуть факт атеизма.
Стакан воды в лицо Владимиру Жириновскому
На прошлых выборах президента России Ксения Собчак решила попробовать свои силы и выдвинула свою кандидатуру на голосование. Телезвезда яро выступала против действующей власти и не боялась вступать в дебаты с опытными чиновниками.
В ходе одних из таких дебатов кандидат в президенты облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Выступление одного из кандидатов в президенты России Сергея Бабурина прервал Жириновский, и начал эмоционально спорить с ним. Собчак сказала, что в его возрасте вредно так волноваться, на что Жириновский ответил: "Заткнись, ты дура".
Ведущий дебатов призвал лидера ЛДПР успокоиться, но тот продолжил.
С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" – это там разврат. Пусть заткнется,
– сказал Жириновский.
Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы,
– ответила Собчак.
Жириновский продолжил обзывать Собчак. После слов о ее сомнительных умственных способностях, Собчак не выдержала и вылила на политика стакан воды.
Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами,
– сказала Собчак.
"Нищеброды в Монако" – скандальное высказывание Ксении Собчак
Два года назад Собчак вызвала волну гнева среди подписчиков всего одним постом в Instagram. Еще будучи в браке с Максимом Виторганом, звезда отправилась в Монако в гости к приятелям-олигархам. Единственное, что напрягало ведущую во время отдыха, – простые туристы. Она заявила, что нужно последовать примеру экзотического королевства Бутан и ввести правило – чтобы "всякие нищеброды с фотоаппаратами не слонялись вокруг особняков и яхт олигархов и не мешали отдыхать солидным людям".
Попала в закрытую страну невероятной красоты. Начало мне уже нравится – молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма": по закону турист должен потратить (и предъявить документ) не менее 250 долларов в сутки на человека плюс налог 70 долларов за день пребывания. Что отрезает сразу кемпинги и кучи китайцев. В итоге – чисто и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту, а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько, что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует,
– написала тогда звезда.
Такой скандальный пост сразу же начали комментировать подписчики и обвинять Ксению в снобизме и презрении к простым людям.