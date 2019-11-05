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Вот это провокация! Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летняя Екатерина Варнава порадовала публику своей откровенностью. Участница и хореограф шоу Comedy Woman снялась без одежды, пишет Cosmo.

Телезвезда оказалась в центре всеобщего внимания. Юмористка полностью разделась перед камерой и продемонстрировала совершенно новый образ - без привычных золотистых локонов.

Варнава надела короткий черный парик и затемнила брови. Она сделала максимально натуральный макияж, выделив глаза дымчатыми тенями, а губы — нюдовой помадой. Артистка подчеркнула высокие скулы коричневыми тенями. Образ дополнил маникюр в светлых тонах.

Обнаженную грудь Екатерина прикрыла рукой. Она позировала без улыбки, приняв задумчивый вид. 

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