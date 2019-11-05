Она взорвала Сеть: 60-летняя Гузеева сверкнула декольте

В этом году артистка отпраздновала 60-летие. Летом она много путешествовала, успела провести время с семьей и даже преобразиться. Гузеева перекрасилась в блондинку и провела несколько дней в детокс-клинике. Неправильные диеты отрицательно сказались на ее здоровье, поэтому она решила худеть только под надзором специалистов.

Вернувшись в Москву, Гузеева погрузилась в работу. Время от времени она радует поклонников рецептами варенья или маринованного лука. Однако накануне телеведущая решила выйти в свет. Она сообщила, что отправилась на вечеринку с коллегами. Так как Лариса Андреевна старается быть современной, то она сделала селфи в уборной. Образ звезды поразил пользователей Сети. Она сделала укладку, трендовый нюдовый макияж, а также подобрала пикантный образ. Гузеева надела полупрозрачную майку и черную рубашку, которую застегнула не до конца, чтобы показать декольте и красивое нижнее белье в тон. Шею звезды украсила многослойная золотая цепочка, а на руке виднелся перстень. «На вечеринку с коллегами. Фестиваль А. Суриковой. Спасибо, мои дорогие! Я буду самой скромной», — написала телеведущая.