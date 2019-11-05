Ядовитые продукты, которые мы употребляем каждый день

Миндаль

Все любят миндаль за потрясающий вкус и множество полезных микроэлементов. Самым ароматным считается горький миндаль, который содержит в себе цианид — яд.

Перед продажей орехи, содержащие это вещество, должны подвергать термической обработке, в ходе которой яд разрушается. В некоторых странах употребление миндаля запрещено из-за большого риска для организма.

Помидоры

Опасность представляют недозревшие помидоры, а также зеленые части растения. В ветках и листьях содержится гликоалкалоид, который может вызвать нарушения центральной нервной системы, головные боли и расстройство пищеварительного тракта.

Картофель

Зеленые плоды картофеля, цветы и ботва также содержат гликоалкалоиды. Есть можно только созревшие клубни без зеленого оттенка.

В зеленых клубнях содержится соланин, который образуется под воздействием ультрафиолета, и вызывает отравление.

Тунец

Если рыба долго лежит, то она накапливает в себе ртуть. Поэтому рыба противопоказана детям и беременным женщинам, так как может нанести непоправимый вред здоровью.

Эксперты советуют внимательно изучать места вылова и реже покупать данный продукт.

Молоко