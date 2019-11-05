Астролог Глоба назвала три знака Зодиака - главных везунчиков ноября

По словам Глобы, в ноябре 2019 года повезет Близнецам. Представители этого знака Зодиака восстановят старые связи, а бывшие коллеги придут с новыми грандиозными предложениями.

«Но вполне вероятно, что дела, которые вы начнете в середине ноября, могут измениться впоследствии», - предостерегает Тамара Глоба.

Большая удача ждет Близнецов в спорте. Глоба рекомендует заняться активным отдыхом. «Работа удачна в коллективе с успешными партнерами», - отмечает астролог. Вторыми везунчиками ноября Тамара Глоба называет Раков.

«Для рожденных под знаком Рак ноябрь - это период успеха. Это время творческой и личной реализации. Вернутся старые идеи, будет интеллектуальный успех. Появятся новые люди в вашем окружении, вернутся старые связи», - констатирует специалист.

Она отмечает, что это время ознаменуется подъемом, и в ноябре можно будет возобновить заброшенные когда-то дела. Также астролог прогнозирует представителям этого знака «возможности, которые касаются жилья».

Третьим знаком Зодиака, которому повезет в ноябре, является Скорпион.

«Вас слушают, к вам прислушиваются. Оценивают все, о чем вы говорите, все, что вы думаете. В центре внимания ваш ум, интеллект, ваше обаяние», - говорит Тамара Глоба.

В это время представители этого знака Зодиака смогут поучиться чему-то новому. «Вокруг вас будет сконцентрировано большое количество людей. Ваше мнение будет важно окружающим», - говорит она.