Вт, 5.11.2019
Лайфхак! Секретный способ ездить на поезде Таллинн-Москва за копейки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Астролог Глоба назвала три знака Зодиака - главных везунчиков ноября

Астролог Глоба назвала три знака Зодиака - главных везунчиков ноября

Удача. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Известный астролог Тамара Глоба опубликовала прогноз по знакам Зодиака на ноябрь 2019 года, выделив тех, которые станут настоящими везунчиками в наступившем месяце.

По словам Глобы, в ноябре 2019 года повезет Близнецам. Представители этого знака Зодиака восстановят старые связи, а бывшие коллеги придут с новыми грандиозными предложениями.

«Но вполне вероятно, что дела, которые вы начнете в середине ноября, могут измениться впоследствии», - предостерегает Тамара Глоба.

Большая удача ждет Близнецов в спорте. Глоба рекомендует заняться активным отдыхом.  «Работа удачна в коллективе с успешными партнерами», - отмечает астролог.

Вторыми везунчиками ноября Тамара Глоба называет Раков.

«Для рожденных под знаком Рак ноябрь - это период успеха. Это время творческой и личной реализации. Вернутся старые идеи, будет интеллектуальный успех. Появятся новые люди в вашем окружении, вернутся старые связи», - констатирует специалист.

Она отмечает, что это время ознаменуется подъемом, и в ноябре можно будет возобновить заброшенные когда-то дела. Также астролог прогнозирует представителям этого знака «возможности, которые касаются жилья».

Третьим знаком Зодиака, которому повезет в ноябре, является Скорпион.

«Вас слушают, к вам прислушиваются. Оценивают все, о чем вы говорите, все, что вы думаете. В центре внимания ваш ум, интеллект, ваше обаяние», - говорит Тамара Глоба.

В это время представители этого знака Зодиака смогут поучиться чему-то новому. «Вокруг вас будет сконцентрировано большое количество людей. Ваше мнение будет важно окружающим», - говорит она.

При этом астролог советуер Скорпионам проявить внимательность в отношениях с близкими людьми.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ