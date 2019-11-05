В какое время лучше завтракать, обедать и ужинать: ответ ученых поражает

Сегодня очень модно вести здоровый образ жизни. Большая часть населения планеты сидит на различных диетах, предпочитая употреблять в пищу исключительно полезные, органические продукты.
Однако компания Forza Supplements недавно провела интересное исследование, в результате которого выяснилось, что путь к эффективному снижению веса лежит не только в количестве и качестве употребляемой пищи. Ученые установили, что многое зависит от времени суток, когда человек садится за стол.
Итак, лучшим для завтрака является время 7:11. Обедать рекомендуется в 12:38, а ужинать — в 18:14. После 19:00 есть вовсе не рекомендуется, иначе дневной диетический рацион пойдет прахом.
Данные временные рамки связаны с тем, что человек наиболее активен в это время. Однако вовсе не обязательно придерживаться их минута в минуту. Главное правило похудения состоит в следующем: ужин должен быть максимально скромным, а завтрак, наоборот, обильным и разнообразным.