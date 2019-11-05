Актер Павел Майков признался в страшном пороке

44-летний Павел Майков получил настоящее признание зрителей после появления на экранах страны сериала «Бригада», где он блестяще исполнил роль бандита по прозвищу Пчела. Но после выхода проекта актер исчез с радаров. Тогда ходили слухи, что у Павла появилась мания величия, к тому же он страдал алкоголизмом. Сам Майков никогда не пытался опровергнуть эту информацию и лишь упорнее занимался карьерой. Сейчас Павел активно снимается в кино, играет в театре и выступает с собственной музыкальной группой «Магрит».

Артист признается, что ему необходим плотный график, иначе он может увлечься чем-то неподходящим. А в процессе работы все негативные мысли уходят из головы и он буквально окунается в атмосферу творчества.

«Если я снимаюсь, то не занимаюсь музыкой, если не снимаюсь и не занимаюсь музыкой — значит, у меня спектакль. Мне сложно сидеть и ничего не делать. Иначе разными глупостями увлекаюсь — начинаю выпивать… Вообще, я мальчик хулиганистый. Меня, как ребенка, надо постоянно чем-то занимать, чтобы не появлялись дурацкие мысли», — делится Майков.

Несмотря на успех в актерской карьере, настоящим спасением для себя артист считает музыку. С гитарой в руках Майков может по-настоящему расслабиться и дать волю истинным эмоциям. «Да, это один из тех моментов, когда не просто лицом торгуешь перед камерой, а совершаешь гражданский акт. А так я только в музыке могу сказать, как мне все надоело», — уверен Павел.

Другая важная отдушина Павла — семья. В браке с Марией Саффо Майков живет уже 13 лет. Вместе супруги воспитывают сына актера Даниила от предыдущей жены Екатерины Масловской. Правда, вначале отношений у пары не все было гладко. Известно, что Майков увел возлюбленную у актера Михаила Горевого, который был близким другом Павла. Мария долго решалась на важный шаг и ушла к Майкову лишь после совета матери. «Что тут думать? Если ты любишь, и он тоже, то вперед — уходи. Вдруг Павел — твоя судьба на всю жизнь?». И мама оказалась права», — вспоминает Мария Саффо.