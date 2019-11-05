Актер Павел Майков признался в страшном пороке

Звезда сериала «Бригада» постоянно нагружает себя работой. Майков участвует в кинопроектах, играет в театре и пишет музыку. Актер признается, если у него нет дел, то появляется желание напиться.
44-летний Павел Майков получил настоящее признание зрителей после появления на экранах страны сериала «Бригада», где он блестяще исполнил роль бандита по прозвищу Пчела. Но после выхода проекта актер исчез с радаров. Тогда ходили слухи, что у Павла появилась мания величия, к тому же он страдал алкоголизмом. Сам Майков никогда не пытался опровергнуть эту информацию и лишь упорнее занимался карьерой. Сейчас Павел активно снимается в кино, играет в театре и выступает с собственной музыкальной группой «Магрит».
Артист признается, что ему необходим плотный график, иначе он может увлечься чем-то неподходящим. А в процессе работы все негативные мысли уходят из головы и он буквально окунается в атмосферу творчества.
Несмотря на успех в актерской карьере, настоящим спасением для себя артист считает музыку. С гитарой в руках Майков может по-настоящему расслабиться и дать волю истинным эмоциям. «Да, это один из тех моментов, когда не просто лицом торгуешь перед камерой, а совершаешь гражданский акт. А так я только в музыке могу сказать, как мне все надоело», — уверен Павел.
Напомним, что Майков является братом Анастасии Стоцкой. Он часто критикует певицу, считая ее музыку посредственной. При этом, он активно продвигает собственный проект и много времени посвящает написанию песен, пишет «Стархит».