Лидер ДДТ Юрий Шевчук замечен с чемоданом в центре Таллинна (фото внутри)

Темным и холодным осенним вечером известного артиста, одетого по погоде, не так легко узнать, хотя бы потому, что он, в отличие от звезд-однодневок, несет свой чемодан сам, никакие помощники ему не нужны. Артист в Таллинне не просто так, во вторник, 5 ноября, в концертном зале Alexela состоится единственный в странах Балтии концерт группы ДДТ.

Этот концерт - настоящая «ИСТОРИЯ ЗВУКА», так как собранные в нем песни - это аутентичные записи с оригинальных альбомов ДДТ разных лет, этим вечером вы сможете насладиться палитрой замечательных песен, великолепным видеорядом и незабываемым звуком во всем его великолепии, который привезла с собой группа ДДТ.

«ДДТ. История звука» — новая концертная программа, стартовавшая осенью 2016 года. Избранные песни из разных альбомов группы — с момента основания до наших дней — впервые объединены в один большой долгожданный концерт.

Юрий Шевчук: «Мы рады, что программа случилась — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача — разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта…»

Юрий Шевчук в Таллинне ФОТО: Фото организаторов

Вернемся к дню сегодняшнему и Шевчуку с чемоданом в центре Таллинна, судя по всему, артист эту ночь проведет в отеле Palace, так как фото сделано рядом с ним.