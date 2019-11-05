Сексуальность зашкаливает! На Riga Fashion Week прошел самый откровенный модный показ

Основательница марки Amoralle Инесе Озола по праву входит в число самых успешных дизайнеров чулок, нижнего белья и ночных нарядов в Восточной Европе.

Коллекции Amoralle неоднократно получали прекрасные отзывы от Vogue Italy, Marie Claire Italy, Cosmopolitan Russia и других известных фэшн-изданий.

В настоящее время продукция бренда доступна в магазинах и бутиках в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Нидерландах, России, США и других странах мира.