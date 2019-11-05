В Таллинне появился умный лифт, который сам отвезет вас на нужный этаж и подскажет номер кабинета

В Таллинне уже тестируют лифт, в котором не нужно нажимать кнопки, чтобы попасть на нужный этаж. Можно просто произнести вслух номер этажа, на который вы хотите ехать или название фирмы, или даже имя работника, и лифт сам довезет вас до нужного этажа и подскажет номер правильного кабинета. Также лифт запоминает лица и знает, на какой этаж вы обычно едете, а если же вы в лифте впервые, то не бойтесь - вы можете смело с ним познакомиться.