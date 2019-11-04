Пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton

Коллекционеры уже выкупили у пожилой пары старинный сундук. Его подлинность подтверждена, но цена не раскрывается.

Антикварному предмету, по оценке экспертов, около 140 лет и его стоимость может составлять несколько десятков тысяч евро.

Старинный сундук Louis Vuitton ФОТО: Gazeta.ru

По словам владельцев, сундук достался им от родственников после войны.