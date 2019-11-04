Пн, 4.11.2019
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Пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton

Louis Vuitton

ФОТО: REGIS DUVIGNAU/REUTERS

В Харьковской области Украины сельские пенсионеры хранили корм для домашней птицы в старинном сундуке от модного дома Louis Vuitton, сообщает Gazeta.ru.

Коллекционеры уже выкупили у пожилой пары старинный сундук. Его подлинность подтверждена, но цена не раскрывается.

Антикварному предмету, по оценке экспертов, около 140 лет и его стоимость может составлять несколько десятков тысяч евро.

Старинный сундук Louis Vuitton

ФОТО: Gazeta.ru

По словам владельцев, сундук достался им от родственников после войны.

По предположению создателей частного музея, раритетный предмет мог попасть в Харьковскую область после крушения императорского поезда в 1888 году. Также его могли оставить в 1943 году в этих местах отступавшие немцы.

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