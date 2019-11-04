Пенсионеры хранили корм для кур в старинном сундуке Louis Vuitton

В Харьковской области Украины сельские пенсионеры хранили корм для домашней птицы в старинном сундуке от модного дома Louis Vuitton, сообщает Gazeta.ru.
Коллекционеры уже выкупили у пожилой пары старинный сундук. Его подлинность подтверждена, но цена не раскрывается.
Антикварному предмету, по оценке экспертов, около 140 лет и его стоимость может составлять несколько десятков тысяч евро.
По словам владельцев, сундук достался им от родственников после войны.
По предположению создателей частного музея, раритетный предмет мог попасть в Харьковскую область после крушения императорского поезда в 1888 году. Также его могли оставить в 1943 году в этих местах отступавшие немцы.