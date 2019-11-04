Ученые назвали смертельную опасность сигаретных фильтров

Британские и американские учёные призвали ввести полный запрет на сигаретные фильтры, пишет British Medical Journal. Сообщается, что исследователи считают нужным внести эти изделия в чёрный список в рамках общего запрета на одноразовые пластиковые предметы, который вступит в силу в Евросоюзе в 2021 году.

Эксперты назвали фильтры "самым смертоносным мошенничеством в истории человеческой цивилизации". По их словам, они совершенно бесполезны, то есть никоим образом не снижают вред от курения, и представления о том, что они якобы делают сигареты безопаснее, — глобальное заблуждение.

Учёные напомнили, что сигареты с фильтрами начали продавать в 1950-е годы. Именно тогда производители убедили всех, что с этими приспособлениями курить не так опасно. На самом же деле, заверили авторы статьи, фильтры лишь позволили сэкономить табак, выпускать больше сигарет и одновременно послужили психологической приманкой, которая провоцировала курить больше и делать более глубокие затяжки.

Теперь мы знаем, что этот аргумент безопасности был мифом, одним из многих созданных табачной промышленностью для продажи сигарет,

- сказано в опубликованной научной статье.