Сын Леры Кудрявцевой выглядит так, как будто он ее ровесник

Собственно, третьим мужем стал хоккеист Игорь Макаров. Он родился в 1987-м году, а спустя три года его нынешняя жена родила сына в первом браке — Жана. Лере тогда было всего 19 лет.

Многие знают отца Жана — это барабанщик из некогда популярной группы «Ласковый май». Сергей Ленюк был тем еще ловеласом, а молодая жена измен прощать не стала. После развода пошатнувшаяся психика молодой матери дала сбой: Лера запила. Пришлось даже лечиться — что не сделаешь ради сына. Потом еще один неудачный брак.

Но в конце концов пришло долгожданное счастье — с 2013 года Кудрявцева счастлива в третьем браке, в котором родилась дочка Мария в 2018 году. Лера говорит, что рожала сама, но так ли это — тайна за семью печатями. некоторым это кажется неправдоподобным. Зачем рисковать, если есть деньги.

Как бы то ни было, дочка Кудрявцевой моложе внука своей матери. Да-да, Лера уже стала бабушкой! У Жана в том же 2018 году, только тремя месяцами ранее, родился сын, его назвали Львом.

Жан, в общем-то, совершенно не из мира медиа — показывается журналистам на глаза редко, звездностью своей мамы не хвастает. Но Лера очень редко, да выкладывает фото сынишки. Выглядит он весьма специфически. Впрочем, он очень похож на Леру в молодости. Выглядит, пожалуй, старовато для своих лет, а его мама — напротив.