«Дайте выйти на сцену»: кричащая о коррупции Волочкова хочет вернуться в Большой театр

По словам танцовщицы, она находится в прекрасной физической форме. Анастасия Волочкова ежедневно репетирует по несколько часов.

«Я станцую сейчас и «Жизель», и «Баядерку», и все. Вы мне просто дайте выйти на сцену. Все что они устроили в своем Большом театре – это коррупция, криминал, обливание серной кислотой. Сейчас есть ставка, сколько стоит прийти из балетного училища и встать в кордебалет 32-м лебедем. Это 50 тысяч долларов. А сейчас еще появились ставки, чтобы станцевать главные партии», – заявила танцовщица.

Анастасия Волочкова рассказала также, что имеет право на пенсию, так как была примой Большого театра. Однако ей не платят.

После знаменитость поведала, как в 2003 году ее прижимали в Большом. «У нас были карточки, на которые перечисляли зарплаты. Тогда были достаточно оплачиваемые спектакли. Платили примерно 500 евро за спектакль. В двухтысячные годы это были большие деньги. Но мне никто не отдал эту карточку и деньги не вернул», – вспомнила Анастасия Волочкова в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Напомним, на днях балерина ответила на обвинения злопыхателей. Завистники упрекали танцовщицу в пристрастии к спиртному.