Знаки Зодиака, которые поменяют сферу деятельности в новом 2020 году

Представители некоторых знаков Зодиака уже давно задумывались над тем, что стоит что-то изменить в своей жизни. У них складывалось ощущение, что где-то они свернули не на ту дорожку, и теперь живут словно бы чужой жизнью. Решиться до Нового года на кардинальные перемены они так и не смогут.

Зато в 2020 году с первых месяцев начнут работать в нужном направлении. Астрологи предсказывают, что трем счастливчикам удастся выйти на новый виток развития. Эти смельчаки смогут бросить вызов судьбе и попытаются изменить свой привычный образ жизни. Они решатся на смену сферы профессиональной деятельности. А вот каким будет результат, зависит только от них самих.

Работа, работа, перейди на Федота! Работа – это вообще не для Рыб. Они привыкли проводить время в мечтах, планах, фантазиях. Их давно тяготит ежедневная рутина рабочих будней. Представители этого знака Зодиака много лет ломают голову над тем, как избавиться от скучной работы, но при этом не потерять дохода.

В первые дни после Нового Года звезды подкинут Рыбам потрясающую идею, способную сделать их жизнь такой, какой она всегда виделась им в мечтах. Возможно, они начнут зарабатывать на своем хобби или в Интернете. Со временем это занятие станет приносить приличный доход, и представители этого знака наконец-то смогут зарабатывать, фактически не работая.

Меняешь работу – меняешь судьбу. Мысль о смене работы терзала Козерогов уже давно. Сначала это было лишь смутная идея, постепенно перераставшая в твердую уверенность. Козероги очень консервативны, и решиться изменить что-то в своей жизни им чрезвычайно тяжело. Но в этот раз они сделают такой шаг, если они хотят для себя лучшей судьбы. Шанс подвернется в первой половине наступающего года. Вам предложат место, которое будет гораздо привлекательнее чем то, что вы занимаете теперь. Соглашайтесь! Ваша жизнь кардинально изменится, когда вы уйдете в другую организацию. Бизнесмен – это звучит гордо

Слишком свободолюбивые и слишком ленивые Водолеи тоже далеко не в восторге от того, как именно складывается их жизнь. Особенно в профессиональной сфере. Целый день в четырех стенах, вечером несколько часов отдыха – такая жизнь не для них.