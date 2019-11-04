Пн, 4.11.2019
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  • Деми Роуз прошлась полуголой по улице

Деми Роуз прошлась полуголой по улице

Деми Роуз

ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures/ROS/Capital Pictures

Известная британская супермодель Деми Роуз прогулялась по улице практически обнаженной, пишет Mignews.com.ua.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Для прогулки Роуз выбрала весьма необычный наряд: грудь модели едва прикрывала полоска ткани, свисающая с шеи, а на талии переплетались тонкие шнуровочные завязки, юбка была выполнена из двух кусков ткани, которые прикрывали только самые пикантные части тела, бедра же наряд оставлял полностью обнаженными.

Образ модель дополнила китайским зонтиком, а на руках красовались широкие нарукавники в цвет костюма.

Фотографию смотрите ЗДЕСЬ!

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