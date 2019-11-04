Деми Роуз прошлась полуголой по улице

Для прогулки Роуз выбрала весьма необычный наряд: грудь модели едва прикрывала полоска ткани, свисающая с шеи, а на талии переплетались тонкие шнуровочные завязки, юбка была выполнена из двух кусков ткани, которые прикрывали только самые пикантные части тела, бедра же наряд оставлял полностью обнаженными.