Деми Роуз прошлась полуголой по улице

Известная британская супермодель Деми Роуз прогулялась по улице практически обнаженной, пишет Mignews.com.ua.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Для прогулки Роуз выбрала весьма необычный наряд: грудь модели едва прикрывала полоска ткани, свисающая с шеи, а на талии переплетались тонкие шнуровочные завязки, юбка была выполнена из двух кусков ткани, которые прикрывали только самые пикантные части тела, бедра же наряд оставлял полностью обнаженными.
Образ модель дополнила китайским зонтиком, а на руках красовались широкие нарукавники в цвет костюма.
Фотографию смотрите ЗДЕСЬ!