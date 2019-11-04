Самые богатые жители Финляндии: кто они и на чем заработали целое состояние

Родившийся в 1978 году Паананен заработал в 2018 году 109 913 474 миллионов евро, налогов было выплачено на сумму свыше 40 миллионов евро.

Доход родившегося в 1976 году Кодисоя составил в 2018 году чуть более 98 миллионов евро, налогов уплачено свыше 36 миллионов евро.

Supercell - финская фирма по разработке видеоигр, главная котора которой находится в Хельсинки. В мае 2010 года компания дебютировала на рынке с игрой Gunshine, а уже с 2011 года они разрабатывают игры для смартфонов.

Фирма выпустила пять игр для смартфонов: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale и Brawl Stars, ставшие очень популярными, а две первые игры в 2013 году принесли компании свыше двух миллионов долларов.

Быстро развивающаяся компания открыла представительства в японском Токио, китайском Шанхай, американском Сан-Франциско и это еще не всё.

За Паананеном и Кодисоя следует родившийся в 1946 году финн Карл Хейкки Киостиля. Доход его составил в 2018 году 74 миллиона евро, но налогов было заплачено на сумму более 16 миллионов евро. Киостиля заведует фирмой Plancmeca Group, которая занимается производством стоматологического оборудования.

На четвертом месте за 2018 год родившийся в 1968 году Аско Яакко Мюллюмяки, чей доход составил в прошлом году 40 с половиной миллионов евро и налоги были заплачены на сумму почти 13 миллионов евро. Он является исполнительным директором фирмы строительного концерна Lehto Group.

А на пятом месте родившаяся в 1954 году Мария Северина, заработавшая в прошлом году чуть более 36 миллионов евро и заплатившая налоги на сумму почти 13 миллионов евро, является исполнительным директором биотехнологической фирмы HyTest Oy