Пн, 4.11.2019
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  • Смотрите, как группа ABBA завела гостей на дне рождения Olympic Casino в Таллинне

Смотрите, как группа ABBA завела гостей на дне рождения Olympic Casino в Таллинне

В пятницу в Olympic Park Casino прошло долгожданное празднование: под ритмы легендарной группы ABBA и звон бокалов с шампанским гости отмечали 26-й день рождения Olympic Entertainment Group.  

На празднование пришли эстонские политики, бизнесмены и деятели шоу-бизнеса, многие из которых, соблюдая дресс-код, оделись в яркие, бросающиеся в глаза костюмы. Хедлайнерами вдохновленного группой ABBA вечера стали подражатели шведской группы из Германии, а известными хитами ABBA публику развлекала солистка Туули Ранд с сексапильными танцовщицами из трупы Utopia.   

Гости смогли поучаствовать в различных благотворительных играх, например, сделать прогноз на гонках гигантских улиток. Заработанные на благотворительных играх средства в сумме свыше двух тысяч евро Olympic Casino передало Эстонскому Союзу борьбы с раком. 

Ведущей вечера была очаровательная Таня Михайлова-Саар, настроение в стиле диско в поддерживал DJ Erkki Sarapuu. 

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