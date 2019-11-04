Смотрите, как группа ABBA завела гостей на дне рождения Olympic Casino в Таллинне

В пятницу в Olympic Park Casino прошло долгожданное празднование: под ритмы легендарной группы ABBA и звон бокалов с шампанским гости отмечали 26-й день рождения Olympic Entertainment Group.
На празднование пришли эстонские политики, бизнесмены и деятели шоу-бизнеса, многие из которых, соблюдая дресс-код, оделись в яркие, бросающиеся в глаза костюмы. Хедлайнерами вдохновленного группой ABBA вечера стали подражатели шведской группы из Германии, а известными хитами ABBA публику развлекала солистка Туули Ранд с сексапильными танцовщицами из трупы Utopia.
Гости смогли поучаствовать в различных благотворительных играх, например, сделать прогноз на гонках гигантских улиток. Заработанные на благотворительных играх средства в сумме свыше двух тысяч евро Olympic Casino передало Эстонскому Союзу борьбы с раком.
Ведущей вечера была очаровательная Таня Михайлова-Саар, настроение в стиле диско в поддерживал DJ Erkki Sarapuu.