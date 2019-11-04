Смотрите, как группа ABBA завела гостей на дне рождения Olympic Casino в Таллинне

На празднование пришли эстонские политики, бизнесмены и деятели шоу-бизнеса, многие из которых, соблюдая дресс-код, оделись в яркие, бросающиеся в глаза костюмы. Хедлайнерами вдохновленного группой ABBA вечера стали подражатели шведской группы из Германии, а известными хитами ABBA публику развлекала солистка Туули Ранд с сексапильными танцовщицами из трупы Utopia.