Верните тую на место! В таллиннском ресторане Argentiina произошла самая гадкая кража

Портал Elu24 получил видео, на котором видно, как на улице Лоотси в Таллинне в пятницу ночью произошла кража. Четверо неизвестных унесли тую с террасы ресторана.

В ресторане Argentiina подтвердили порталу Elu24, что неизвестные действительно украли декоративную тую.

По словам клиента, который снял произошедшее на видео, это были четверо мужчин азиатской внешности. На сегодняшний день мы выяснили место нахождения растения. Его отнесли к находящемуся поблизости ресторану китайской кухни,

- сказал представитель ресторана.

Он добавил, что ресторан Argentiina занимается возвращением украденного растения.

На месте побывала и полиция, которая установила, что растение действительно находится около ресторана китайской кухни.

По мнению констебля это "соседская кража", полиция не приняла заявление и посоветовала ресторанам разобраться с этой ситуацией самостоятельно.

Представители ресторана Argentiina обратились с этой проблемой и к управляющему центром Lootsi 8.

Надеемся, что китайцы понимают, что в Эстонии так делать не принято и сами принесут тую на место. Посмотрим,

- сказал представитель ресторана.

А вот представитель ресторана китайской кухни сказал порталу Elu24, что у них с управляющим центром Lootsi 8 есть договоренность, по которой ресторан может при необходимости использовать эти растения.

Если нужно, можем уже сегодня вечером вернуть тую,