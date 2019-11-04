Пять вещей, которые кошка делает специально ради вас

Так уж сложилось, что о кошках думают как о ленивых животных. Многие люди уверены, что кошка только спит, ест или играет с какой-то ерундой. Реальность, однако, гораздо сложнее - ваша кошка делает много важных вещей для вас каждый день. Проблема в том, что вы не всегда можете видеть и понимать это. Время изменить ваши взгляды!

Мы можем поспорить, что ваша кошка или кот очень занятое животное! У него много обязанностей, большинство из которых напрямую связаны с вами и вашим домом. Проще говоря: кот проводит много времени, заботясь о ваших общих интересах. Конечно, он делает это по-кошачьи, а вы должны научиться ценить это!

1. Организует пространство

Он следит за тем, чтобы на полках не было слишком много ненужных предметов. Если что-то не соответствует его концепции - бах, и кошачья лапа немедленно уберет это из поля зрения. Вы не захотели поставить свою обувь в гардероб? Не удивляйтесь, когда ваш маленький пушистик позаботится о ней - просто помните, что позже они могут не выглядеть как прежде. Однако, если это произойдет, это будет только ваша вина - вы знаете, что они никогда не должны были стоять там.

2. Он занимается защитой территории

Вы знали, что у вас дома бродит телохранитель? Ваш питомец посвящает много времени патрулированию квартиры и разметке местности, чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников. Более того, он размечает мебель, стены и вас очень самоотверженно. К этому следует добавить мониторинг жилья - кот должен знать, что происходит за окном. Пока вы обвиняете его в лени, ваш кот зорко следит за происходящим вокруг.

3. Украшает интерьер квартиры

Котик внимательно следит за всеми изменениями, которые вы делаете в своей квартире. Он также стремится принять участие - например, улучшить расположение штор или проверить качество нового комплекта покрывал. Он пытается заставить все выглядеть правильно и вмешивается, когда это необходимо. Громкий взрыв заставит вас осознать, что пульт телевизора не должен находиться на диване. То же самое касается цветов, которые вы бездумно ставите на подоконник. Кто вам сказал, что это хорошо выглядит? К счастью, у вашей кошки более тонкий вкус.

4. Подогревает ваш диван и кресла

Вы обвиняете кота в том, что он намеренно занял ваше любимое место? Успокойтесь - кот делает это для вас. Он заботится о вашем комфорте и поэтому он пытается согреть предмет мебели своим телом, прежде чем вы сядете на него. И то, что он иногда спит от усталости, результат постоянной работы.

5. Помогает вам организовать время

Никто не знает вашего тайм-менеджмента лучше, чем ваша кошка! Ее внутренние часы позволяют ей идеально ориентироваться в распорядке дня. Поскольку она заботится о вас, она позволяет вам использовать ее навыки в этой области. Она напоминает вам, когда пора наполнять миску, и следит за тем, чтобы вы не забыли поиграть с ней вечером. Кроме того, это мотивирует вас идти домой сразу после работы и не тратить время на глупости. Привет, она ждет вас!