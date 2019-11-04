Светлану Ходченкову заподозрили в беременности

36-летняя Светлана Ходченкова предпочитает не делиться с поклонниками деталями личной жизни. Не так давно появились слухи о ее романе с 40-летним Семеном Слепаковым — пара вместе пришла на премию «GQ Человек года» и шоумен весь вечер не отходил от актрисы, вместе они позировали фотографам.

Сейчас фанаты Светланы снова обсуждают ее отношения с Семеном и считают, что артистка находится в интересном положении. Ходченкова опубликовала в микроблоге снимок в бирюзовом просторном пиджаке. Подписчики тут же закидали актрису вопросами. «Светлана беременна?»; «Выглядит так, как будто она беременна!»; «Словно живот под платьем!» — написали поклонники.

Ходченкова никак не отреагировала на смелые домыслы. Впрочем, знаменитость редко отвечает на комментарии в социальных сетях.

Ранее Светлана состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. Артисты познакомились в 2004 году на съемках сериала «Тихий московский дворик», где исполняли роли супругов. В итоге экранный роман перерос в реальной жизни, и через год артисты поженились. Союз продлился шесть лет. В 2011-м супруги со скандалом развелись. Причина развода актеров точно неизвестна. Была информация, будто Владимир завидовал успеху жены и постоянно устраивал ей сцены ревности. Яглыч обвинения отрицал и назвал себя просто ревнивым человеком.