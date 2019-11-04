Пн, 4.11.2019
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Как в фильме ужасов: камеры видеонаблюдения сняли погром в пустом пабе

Пивные краны в пабе. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihai Barbu/PantherMedia / Mihai Barbu

Мэттью Эванс, главный менеджер одного из клубов британского города Рексем, получил звонок от охранной компании, которая зафиксировала в заведении срабатывание сигнализации, пишет Сегодня.

Когда мужчина приехал на место, то никого не обнаружил. Однако, пересмотрев камеры наблюдения, он заметил нечто странное.

На обнародованном на YouTube ролике показано, как в абсолютно пустом зале внезапно упал знак, предупреждающий о мокрых полах, а следом за ним переместился один из барных стульев, после чего опрокинулся, словно от удара.

Британец не исключает, что это могла быть чья-то глупая шутка.

Когда я приехал, все было заперто и закрыто, никаких признаков взлома. Работники часто поговаривали, что ночью здесь происходят странные вещи, а теперь они сильно напуганы,

– рассказывает Мэттью Эванс в комментарии изданию Daily Star.

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