Как в фильме ужасов: камеры видеонаблюдения сняли погром в пустом пабе

Когда мужчина приехал на место, то никого не обнаружил. Однако, пересмотрев камеры наблюдения, он заметил нечто странное.

На обнародованном на YouTube ролике показано, как в абсолютно пустом зале внезапно упал знак, предупреждающий о мокрых полах, а следом за ним переместился один из барных стульев, после чего опрокинулся, словно от удара.