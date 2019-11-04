Плохие приметы в доме: что предупреждает об опасности

Множество примет связано с домом и бытовой жизнью. Некоторые из них предупреждают об опасности, которую можно обойти стороной, если быть внимательными.
Любые негативные приметы можно нейтрализовать, поэтому не расстраивайтесь, если случилось что-нибудь, что сулит неприятности. Старайтесь выносить для себя позитивный урок из всего происходящего.
Приметы, связанные с кухней
Рассыпать соль — самая известная примета из всех. Она является признаком того, что скоро придется встретиться с большими неурядицами в какой-либо сфере жизни.
Разбить чужую посуду — навлечь беду. Эта примета говорит о том, что недавно вы сделали неверный шаг в жизни, а теперь придется встретиться с его последствиями.
Если упал нож, опасайтесь грубых слов в адрес близких людей. В ближайшие пару дней вы можете серьезно поссориться.
Если погасла лампочка в люстре, это к приближающейся прохладе в отношениях. Лучше не ссориться и не обсуждать проблемные вопросы ближайшие пару дней.
Если влюбленные забывают закрыть форточку или окно в спальне, выходя из дома, это может сулить проблемы с финансами в семье. Также кто-то может солгать, нарочно обмануть.
Другие опасные приметы в доме
Если в доме порвались шторы или упала гардина в какой-то из комнат, это к серьезным ссорам между женщинами. Также это сулит проблемы в отношениях с соседями. В ближайшие несколько дней эксперты советуют избегать конфликтов.
Остановившиеся часы. Если наручные часы сулят проблемы с финансами, то остановившиеся настенные часы — это всегда к крупным проблемам. Восстановить их работу стоит в течение суток. Если они сломались или разбились, то их нужно как можно скорее выбросить, чтобы не накликать беду.
Если в квартире или в доме появятся насекомые: тараканы, клопы, муравьи, — это к болезням. В ближайшее время стоит остерегаться малознакомых людей и врагов, которые могут вас сглазить.
Если внезапно засыхает и умирает растение, это свидетельствует о надвигающейся опасности. В той комнате, в которой засохло растение, не стоит ругаться и испытывать негативные эмоции. Возможно, что так удастся отвести беду.