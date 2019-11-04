Плохие приметы в доме: что предупреждает об опасности

Любые негативные приметы можно нейтрализовать, поэтому не расстраивайтесь, если случилось что-нибудь, что сулит неприятности. Старайтесь выносить для себя позитивный урок из всего происходящего.

Приметы, связанные с кухней

Рассыпать соль — самая известная примета из всех. Она является признаком того, что скоро придется встретиться с большими неурядицами в какой-либо сфере жизни.

Разбить чужую посуду — навлечь беду. Эта примета говорит о том, что недавно вы сделали неверный шаг в жизни, а теперь придется встретиться с его последствиями.

Если упал нож, опасайтесь грубых слов в адрес близких людей. В ближайшие пару дней вы можете серьезно поссориться.

Если кошка уснула на столе, это значит, что между влюбленными может встать какой-то недобрый человек. На Западе такая примета предупреждает о том, что человека могут уволить с работы или он потеряет крупную сумму денег.

Плохие приметы в спальне

Если погасла лампочка в люстре, это к приближающейся прохладе в отношениях. Лучше не ссориться и не обсуждать проблемные вопросы ближайшие пару дней.

Если влюбленные забывают закрыть форточку или окно в спальне, выходя из дома, это может сулить проблемы с финансами в семье. Также кто-то может солгать, нарочно обмануть.

Другие опасные приметы в доме

Если в доме порвались шторы или упала гардина в какой-то из комнат, это к серьезным ссорам между женщинами. Также это сулит проблемы в отношениях с соседями. В ближайшие несколько дней эксперты советуют избегать конфликтов.

Разбившееся или треснувшее зеркало может разозлить домового, навлечь беду. Также это к болезни, к плохому самочувствию.

Остановившиеся часы. Если наручные часы сулят проблемы с финансами, то остановившиеся настенные часы — это всегда к крупным проблемам. Восстановить их работу стоит в течение суток. Если они сломались или разбились, то их нужно как можно скорее выбросить, чтобы не накликать беду.

Если в квартире или в доме появятся насекомые: тараканы, клопы, муравьи, — это к болезням. В ближайшее время стоит остерегаться малознакомых людей и врагов, которые могут вас сглазить.