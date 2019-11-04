В Сети обсуждают воссоединение Филиппа Киркорова и Кати Гусевой

Слухи о романе Филиппа Киркорова и Екатерины Гусевой появились в прошлом году. Тогда поп-король и диджей стали часто появляться на публике: вместе они приехали на музыкальный конкурс «Новая волна», где лихо отплясывали на афтепати, затем их можно было заметить на светских показах в Москве, а после обаятельная блондинка снялась в нашумевшем клипе Киркорова и Николая Баскова «Ибица». Немаловажно и то, что Екатерина смогла найти общий язык с детьми знаменитости — Аллой-Викторией и Мартином, которые благосклонно отнеслись к новой музе отца и приняли в дом.

Но затем их стали видеть меньше. Поговаривали, что отношения Киркорова и Гусевой распались из-за напряженного графика Филиппа Бедросовича, который готовил новую концертную программу, а также занимался обновлением музыкального материала.

А на днях пару снова заметили в Баку. На опубликованных кадрах видно, как Гусева и Киркоров стоят рядом с его детьми на фоне достопримечательностей солнечного города. Под фото Екатерина оставила трогательное послание.

«Это были чудесные два дня в невероятной стране и потрясающем городе. Хочу сказать слова благодарности за возможность быть с вами и вашей семьей, это действительно очень ценно, потому что знаю как вы их любите. Вы — лучший папа», — написала диджей.

Пост она сопроводила смайликами в виде поцелуя, а также добавила, что сейчас «из сказки возвращается в рабочие будни». Поклонники считают, что между Киркоровым и Гусевой снова пробежала искра, а некоторые в комментариях даже вспомнили хит поп-короля на слова поэта Александра Кришты, в котором есть такие строчки: «Не расстались мы, ты не верь другим, лишь уходили мы куда-то в даль».