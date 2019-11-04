В Сети обсуждают воссоединение Филиппа Киркорова и Кати Гусевой

Поп-королю российской эстрады часто приписывают романы с известными женщинами. Несколько дней назад рядом с ним снова появилась диджей Екатерина Гусева, которая завоевала симпатию певца в прошлом году.
Слухи о романе Филиппа Киркорова и Екатерины Гусевой появились в прошлом году. Тогда поп-король и диджей стали часто появляться на публике: вместе они приехали на музыкальный конкурс «Новая волна», где лихо отплясывали на афтепати, затем их можно было заметить на светских показах в Москве, а после обаятельная блондинка снялась в нашумевшем клипе Киркорова и Николая Баскова «Ибица». Немаловажно и то, что Екатерина смогла найти общий язык с детьми знаменитости — Аллой-Викторией и Мартином, которые благосклонно отнеслись к новой музе отца и приняли в дом.
Но затем их стали видеть меньше. Поговаривали, что отношения Киркорова и Гусевой распались из-за напряженного графика Филиппа Бедросовича, который готовил новую концертную программу, а также занимался обновлением музыкального материала.
А на днях пару снова заметили в Баку. На опубликованных кадрах видно, как Гусева и Киркоров стоят рядом с его детьми на фоне достопримечательностей солнечного города. Под фото Екатерина оставила трогательное послание.
Но нашлись и те, кто остался не в восторге от «воссоединения» певца и диджея. Многие подписчики до сих пор считают, что единственная женщина в жизни Киркорова — это Алла Пугачева, ведь сам Филипп не раз признавался в этом и говорил, что его сердце навсегда отдано ей.
Смотрите фото из Баку ЗДЕСЬ!