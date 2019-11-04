Страшно до чертиков: лидер Rammstein Тилль Линдеманн представил клип, снятый на карьере Румму

В 2017 году после своего громкого концерта в Таллинне Тилль Линдеманн и его команда остались в Эстонии, где снимали страшный клип на песню «Knebel». Местом съемок стал известный в нашей стране и за ее пределами карьер Румму, откуда в летний сезон появляются сотни фотографий в соцсетях.
Как оказалось, карьер с ледяной водой - Румму - приметила и команда Тилля Линдеманна, несколько лет им понадобилось на то, чтобы смонтировать новое качественное видео, напоминающее мини-триллер. И всё это не просто так.
Премьера клипа «Knebel» проекта Lindemann состоялась 1 ноября 2019 года. Ролик, снятый режиссером Зораном Бихачем, пришелся очень впору на Хэллоуин. В нем участники музыкального проекта Тилль Линдеманн и Питер Тэгтгрен в компании обнаженной девушки бредут с неясной миссией по реке, затем Тилль оказывает прикованным цепью в постепенно затопляемом здании, где беснуется и ест живьем проплывающую мимо рыбу. В клипе есть еще много кровавых и жутких сцен, некоторые из них закрыты плашками «цензура», пишет Intermedia.ru.
Иностранные СМИ не указывают, что съемки проходили на карьере Румму, поэтому данное произведение известности Эстонии не принесет, хотя, всё еще может измениться.
Песня «Knebel» войдет в новый альбом «F&M», релиз которого состоится 22 ноября.
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