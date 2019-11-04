Страшно до чертиков: лидер Rammstein Тилль Линдеманн представил клип, снятый на карьере Румму

Как оказалось, карьер с ледяной водой - Румму - приметила и команда Тилля Линдеманна, несколько лет им понадобилось на то, чтобы смонтировать новое качественное видео, напоминающее мини-триллер. И всё это не просто так.

Премьера клипа «Knebel» проекта Lindemann состоялась 1 ноября 2019 года. Ролик, снятый режиссером Зораном Бихачем, пришелся очень впору на Хэллоуин. В нем участники музыкального проекта Тилль Линдеманн и Питер Тэгтгрен в компании обнаженной девушки бредут с неясной миссией по реке, затем Тилль оказывает прикованным цепью в постепенно затопляемом здании, где беснуется и ест живьем проплывающую мимо рыбу. В клипе есть еще много кровавых и жутких сцен, некоторые из них закрыты плашками «цензура», пишет Intermedia.ru.

ФОТО: Скриншот видео youtube.com

Иностранные СМИ не указывают, что съемки проходили на карьере Румму, поэтому данное произведение известности Эстонии не принесет, хотя, всё еще может измениться.

Песня «Knebel» войдет в новый альбом «F&M», релиз которого состоится 22 ноября.