Пн, 4.11.2019
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  • Страшно до чертиков: лидер Rammstein Тилль Линдеманн представил клип, снятый на карьере Румму

Страшно до чертиков: лидер Rammstein Тилль Линдеманн представил клип, снятый на карьере Румму

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В 2017 году после своего громкого концерта в Таллинне Тилль Линдеманн и его команда остались в Эстонии, где снимали страшный клип на песню «Knebel». Местом съемок стал известный в нашей стране и за ее пределами карьер Румму, откуда в летний сезон появляются сотни фотографий в соцсетях.

Как оказалось, карьер с ледяной водой - Румму - приметила и команда Тилля Линдеманна, несколько лет им понадобилось на то, чтобы смонтировать новое качественное видео, напоминающее мини-триллер. И всё это не просто так. 

Премьера клипа «Knebel» проекта Lindemann состоялась 1 ноября 2019 года. Ролик, снятый режиссером Зораном Бихачем, пришелся очень впору на Хэллоуин. В нем участники музыкального проекта Тилль Линдеманн и Питер Тэгтгрен в компании обнаженной девушки бредут с неясной миссией по реке, затем Тилль оказывает прикованным цепью в постепенно затопляемом здании, где беснуется и ест живьем проплывающую мимо рыбу. В клипе есть еще много кровавых и жутких сцен, некоторые из них закрыты плашками «цензура», пишет Intermedia.ru.

ФОТО: Скриншот видео youtube.com

Иностранные СМИ не указывают, что съемки проходили на карьере Румму, поэтому данное произведение известности Эстонии не принесет, хотя, всё еще может измениться. 

Песня «Knebel» войдет в новый альбом «F&M», релиз которого состоится 22 ноября.

Смотрите видео! 

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