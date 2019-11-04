Видеоинтервью: Диана Арбенина рассказала, зачем часто ездит в Прибалтику

- Как появляются самые лучшие и самые пронзительные стихи?

- Диана, вы часто приезжаете в Ригу, скажите, у вас уже появились свои любимые маршруты, излюбленные места, места "силы" или привязки к каким-то объектам, может быть какие-то особые рижские или латвийские ритуалы?

- Что знаете про латвийских музыкантов и могли бы кого-то выделить?

- "Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram" – многие СМИ летом пестрели такими заголовками. Скажите – вы детям запрещаете только страницы в соцсетях или гаджеты в целом?

- В вашем профиле в Facebook в качестве заглавной стоит картинка альбома "Невыносимая легкость бытия". Это название сложилось само собой или это отсылка к книге Милоша Кундеры? Что для вас легкость бытия? А невыносимость?

- Диана, что для вас отдых и расслабление, в чем оно – это встречи с друзьями, поездки, книги, кино, дети?

- Диана, представить вас на сцене без гитары – просто невозможно. Вы помните свою первую гитару? С чего все началось?

Группа "Ночные снайперы" появилась в 1993 году, но стала знаменитой только в 2000-х. Долгие годы в группе было два лидера - Диана Арбенина и Светлана Сурганова, однако потом они пошли каждая своим путем. "Ночные снайперы" - постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей, таких как "Нашествие", "Максидром", "Крылья", "Рок над Волгой". Наибольшую известность получили такие песни группы, как "31 весна", "Рубеж", "Столица", "Асфальт", "Актриса".