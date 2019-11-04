Намордник и шокирующие наряды: чем удивляли звезды на MTV Europe Music Awards

В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье отгремела одна из самых престижных ежегодных церемоний награждения – MTV Europe Music Awards.
Отметим, что в список лауреатов попала украинская певица MARUV, которая одержала победу в российской номинации.
Список лауреатов состоял из популярных мировых звезд, в частности, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Билли Айлиш и многих других. Однако в перечень победителей попала также известная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун.
На красной дорожке мероприятия украинский исполнитель, как всегда, эпатировала образом и позированием перед папарацци. И, как оказалось после объявления результатов церемонии MTV Europe Music Awards, ей удалось получить награду в категории "Лучший российский артист".
Впрочем, в эпатаже ей составили конкуренцию и другие гости церемонии... Смотри нашу галерею!