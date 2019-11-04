Пн, 4.11.2019
Saku Suurhall стоял на ушах! Guess и Tommy Hilfiger закатили грандиозную и дорогу вечеринку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Намордник и шокирующие наряды: чем удивляли звезды на MTV Europe Music Awards

Намордник и шокирующие наряды: чем удивляли звезды на MTV Europe Music Awards

В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье отгремела одна из самых престижных ежегодных церемоний награждения – MTV Europe Music Awards.

Отметим, что в список лауреатов попала украинская певица MARUV, которая одержала победу в российской номинации.

Список лауреатов состоял из популярных мировых звезд, в частности, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Билли Айлиш и многих других. Однако в перечень победителей попала также известная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун.

На красной дорожке мероприятия украинский исполнитель, как всегда, эпатировала образом и позированием перед папарацци. И, как оказалось после объявления результатов церемонии MTV Europe Music Awards, ей удалось получить награду в категории "Лучший российский артист".

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Впрочем, в эпатаже ей составили конкуренцию и другие гости церемонии... Смотри нашу галерею!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ