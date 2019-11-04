Намордник и шокирующие наряды: чем удивляли звезды на MTV Europe Music Awards

Отметим, что в список лауреатов попала украинская певица MARUV, которая одержала победу в российской номинации.

Список лауреатов состоял из популярных мировых звезд, в частности, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Билли Айлиш и многих других. Однако в перечень победителей попала также известная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун.

На красной дорожке мероприятия украинский исполнитель, как всегда, эпатировала образом и позированием перед папарацци. И, как оказалось после объявления результатов церемонии MTV Europe Music Awards, ей удалось получить награду в категории "Лучший российский артист".

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment