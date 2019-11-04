Видео: Навка едва не разбилась на льду во время представления

На появившихся в Сети видео заметно, что инцидент произошел во время сцены полета Людмилы, когда на лед вывезли декорацию - железную кровать. В результате во время очередного пируэта, когда главная героиня взмывает на большую высоту, фигуристка ударилась ногами об изголовье «супружеского ложа».

Спас от тяжелых последствий удара Навку ее партнер по шоу - супруг актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев. Он оказался рядом с Навкой и успел подхватить летевшую партнершу, смягчив удар.

Позже Навка написала в соцсетях, что ситуация разрешилась удачно.

«Спасибо вам огромное за слова поддержки! Если честно, я очень вчера испугалась», — написала она, признавшись, что инцидент носил действительно серьезный характер. «Это человеческий фактор. Слава Богу, жива осталась», — добавила фигуристка.

Позже она подробнее рассказала журналистам об инциденте. «Все в порядке. И кровать починили. А меня спас Петр Чернышев, который потом очень крепко меня держал. Настоящий рыцарь и кавалер!» — заявила фигуристка СМИ.

По ее словам, инцидент произошел из-за волнения и стечения определенных обстоятельств.

Между тем поклонники, оказавшиеся недовольны шоу, в котором «слабым звеном» оказался угнетенный проблемами здоровья у жены Петр Чернышев, переживают на состояние здоровья Навки.