Спустя 12 лет выяснилась причина, по которой Бритни Спирс обрила голову наголо

Britney Spears 2002. aastal. ФОТО: Claudio Bresciani/SCANPIX/SCANPIX Code 30230

Женщина попыталась отговорить певицу от этого поступка. Однако как только Тогнозз отвернулась, Бритни взяла машинку и собственноручно начала сбривать себе волосы.

Она пришла с двумя телохранителями, которые должны были охранять ее от снимков папарацци. Журналистов было очень много: они толкались, скандалили, залезали друг на друга и почти дрались,

— рассказала парикмахер Бритни Спирс.

Однако, по ее словам, один из охранников подходил к окну и отодвигал шторы, как будто специально. Тогнозз полагает, что ему за это заплатили приличный гонорар.

Татуировщица Эмили Уинн-Хьюз вспомнила, как Бритни, которая пришла к ней набивать тату, рассказала о причине, по которой побрила голову. Я заметила, что её волосы пропали. Помню, как спрашивала: «Почему ты побрила голову?» И ее ответ был немного странным.

Она сказала, что не хочет, чтобы кто-то трогал ее голову и волосы. Ей надоели люди, которые касались ее волос,