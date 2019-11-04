Спустя 12 лет выяснилась причина, по которой Бритни Спирс обрила голову наголо

В новом документальном фильме «Britney Spears: Breaking Point» парикмахер Бритни Спирс Эстер Тогнозз рассказала о дне, когда артистка пришла к ней в салон, чтобы сбрить свои длинные локоны, передает News.ru.
Женщина попыталась отговорить певицу от этого поступка. Однако как только Тогнозз отвернулась, Бритни взяла машинку и собственноручно начала сбривать себе волосы.
Она пришла с двумя телохранителями, которые должны были охранять ее от снимков папарацци. Журналистов было очень много: они толкались, скандалили, залезали друг на друга и почти дрались,
— рассказала парикмахер Бритни Спирс.
Однако, по ее словам, один из охранников подходил к окну и отодвигал шторы, как будто специально. Тогнозз полагает, что ему за это заплатили приличный гонорар.
Татуировщица Эмили Уинн-Хьюз вспомнила, как Бритни, которая пришла к ней набивать тату, рассказала о причине, по которой побрила голову. Я заметила, что её волосы пропали. Помню, как спрашивала: «Почему ты побрила голову?» И ее ответ был немного странным.
Она сказала, что не хочет, чтобы кто-то трогал ее голову и волосы. Ей надоели люди, которые касались ее волос,
— приводит слова Уинн-Хьюз журнал The Mirror.