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  • Спустя 12 лет выяснилась причина, по которой Бритни Спирс обрила голову наголо

Спустя 12 лет выяснилась причина, по которой Бритни Спирс обрила голову наголо

Britney Spears 2007. aastal pärast seda, kui ta kõik enda juuksed maha ajas.

ФОТО: SCANPIX

В новом документальном фильме «Britney Spears: Breaking Point» парикмахер Бритни Спирс Эстер Тогнозз рассказала о дне, когда артистка пришла к ней в салон, чтобы сбрить свои длинные локоны, передает News.ru.

Britney Spears 2002. aastal. 

ФОТО: Claudio Bresciani/SCANPIX/SCANPIX Code 30230

Женщина попыталась отговорить певицу от этого поступка. Однако как только Тогнозз отвернулась, Бритни взяла машинку и собственноручно начала сбривать себе волосы.

Она пришла с двумя телохранителями, которые должны были охранять ее от снимков папарацци. Журналистов было очень много: они толкались, скандалили, залезали друг на друга и почти дрались,

— рассказала парикмахер Бритни Спирс.

Однако, по ее словам, один из охранников подходил к окну и отодвигал шторы, как будто специально. Тогнозз полагает, что ему за это заплатили приличный гонорар.

Татуировщица Эмили Уинн-Хьюз вспомнила, как Бритни, которая пришла к ней набивать тату, рассказала о причине, по которой побрила голову. Я заметила, что её волосы пропали. Помню, как спрашивала: «Почему ты побрила голову?» И ее ответ был немного странным.

Она сказала, что не хочет, чтобы кто-то трогал ее голову и волосы. Ей надоели люди, которые касались ее волос,

— приводит слова Уинн-Хьюз журнал The Mirror.

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