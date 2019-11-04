Пн, 4.11.2019
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  • Стало известно, в какой детский сад отдал своего сына Сергей Лазарев

Стало известно, в какой детский сад отдал своего сына Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Певец намеренно отказался от обучения ребенка в элитном учреждении, сообщает Пятый канал.

Сергей Лазарев отдал пятилетнего сына Никиту в обычный детский сад, пишет журнал StarHit. По словам певца, он специально не стал отдавать ребенка в элитное дошкольное учреждение. Заботливый отец долго выбирал подходящий садик, но нигде не наблюдал уютной обстановки, пока однажды не оказался в месте, где царила хорошая семейная атмосфера.

Теперь Лазарев регулярно связывается с воспитателями и в режиме онлайн следит за тем, какие занятия посещает наследник. Несмотря на то, что Никита ходит в простой садик, он уже умеет читать, писать, говорит на английском языке.

Сына, как и впоследствии дочь Анну, 36-летний исполнитель долгое время скрывал от публики. Однако он не раз демонстрировал свою любовь и заботу о детях. Девочка родилась год назад при помощи суррогатной матери и является полноценной биологической сестрой Никиты.

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