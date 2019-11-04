Видео: Пугачева попыталась повторить шпагат Волочковой на концерте в Минске

Примадонна российской эстрады вместе с балериной представила номер на сатирическую песню. Кадры с мероприятия появились на странице танцовщицы в Instagram, сообщает Пятый канал.
Российская балерина Анастасия Волочкова выступила с танцевальным номером на шоу Аллы Пугачевой в Минске. Танцовщица показала на сцене сложные акробатические элементы и традиционный шпагат.
После того как звезда балета в окружении других танцоров сделала гимнастические трюки, за ней решила повторить сама виновница вечера. Поддерживая шуточный мотив песни, 70-летняя Пугачева попыталась исполнить вертикальный шпагат. Номер удался не так идеально, как у Волочковой, однако зрителям понравился. Судя по комментариям к кадрам, опубликованным в профиле танцовщицы, фанаты высоко оценили импровизацию певицы.
«Пугачева — звезда!»
«Алла, как всегда, на высоте», — отметили фолловеры.
А вот выступление звезды балета вызвало шквал критики и шуток со стороны пользователей в Instagram.
«Стеб. Жесткий. Блаженна? Анастасия, не ведающая стыда»; «Грация! Где, блин, грация?! Ну, хоть намек на нее?!»; «Полный отстой», — оценили номер Волочковой комментаторы.
Это счастье! 💐💐💐❤️❤️❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #минск #аллапугачева