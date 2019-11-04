Леонид Барац оказался замешан в громком скандале

На прошлой неделе бессменный участник «Квартета И» оказался замешанным в громком скандале. Якобы Леонид Барац провел ночь с возлюбленной коллеги по цеху — кинорежиссера Романа Каримова. Об измене оскорбленный Каримов объявил публично, написав пост в социальной сети. «СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева отключила телефон. Теперь стало понятно, почему. Да и законной женой она уже не является — пара оформила развод.

«Это была Ленина инициатива, — рассказывают «СтарХиту» в окружении пары. — Все уже давно шло к финальной точке, ведь семью очень трудно сохранить, разрываясь на две страны. Аня так и не решилась перебраться в Москву, а он, конечно, не поедет жить в Киев. Гостевой брак изжил себя».