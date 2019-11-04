Самые опасные дни в ноябре 2019 года

Очень важно позитивно мыслить, но также необходимо быть предусмотрительными. Узнав о том, какие дни ноября будут самыми опасными, вы сможете лучше спланировать свои дела.
Помимо неблагоприятных дней, важно знать и том, когда будут дни силы в ноябре. В последний месяц осени астрологи советуют быть начеку и в полной боевой готовности. Это хорошее время для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь.
8 ноября — день лени, апатии и негативной энергетики
Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не оставаться без дела, повышать энергетику и жизненный тонус. Для этого нужно больше бывать на улице, общаться с людьми, которые вас вдохновляют.
11 ноября — день Полнолуния
Это будет опасная полная Луна в знаке Тельца, а также в тригоне с Плутоном — в агрессивном аспекте, который расшатывает нервную систему. Из-за такого тандема рассчитывать на удачу точно не приходится. Астрологи рекомендуют не назначать на 11 число никаких важных дел. Это будет понедельник, поэтому не у всех получится абстрагироваться от трудных задач. В таком случае вам помогут три способа быстрого привлечения удачи.
Полнолуние в сочетании со стихией Земли и тригоном к Плутону сулит неразбериху, хаос, ссоры и конфликты. Даже в самых доверительных дружеских и любовных отношениях может появиться доля ревности. Справиться с этим будет невозможно, но всегда можно просто переждать бурю. Обаяние и привлекательность в такие дни не помогают в достижении целей. Можно рассчитывать только на трудолюбие и осторожность.
19 ноября — время бессилия и усталости
19 ноября высока вероятность потерять некоторую сумму денег, столкнуться с нечестными людьми. Нужны быть осторожнее с обещаниями. Также астрологи не рекомендуют бездействовать, потому что отдых не вернет вам силы. Наоборот, без дел и работы человеку в такие дни становится не по себе. Нужно просто набраться сил и переждать сложности этого дня.
26 ноября — день неуверенности и депрессивных мыслей
Новолуние в Стрельце — плохое сочетание. В этот день произойдет серьезный энергетический провал. Энергетическая подпитка от звезд и Луны на время прекратится, из-за чего могут начаться большие проблемы в любовной сфере, в делах. Люди начнут сами себя накручивать. Даже мелочи будут выбивать из колеи, поэтому лучше в такие дни иметь в запасе план «Б».
Неуверенность обретет новые масштабы, из-за чего могут сорваться важные деловые встречи. Некоторые люди могут не выполнить свое обещание, данное вам ранее. Таить обиды в таком случае не стоит, потому что все подобные проблемы исходят от Луны. В этот день лучше избегать выхода из зоны комфорта, так как есть шанс совершить ошибку, последствия которой будут необратимыми.