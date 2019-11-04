Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии с сердечным приступом

Знаменитому актеру стало плохо вчера вечером. Сейчас врачи проводят реанимационные мероприятия, он находится под постоянным присмотром. Эксперты считают, что причиной плохого самочувствия могло стать резкое похудение, передает «Стархит».
Сообщается, что Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Артисту стало плохо в собственном доме, у него резко упало давление. Знаменитый актер пожаловался на боли в области груди. Когда приехала скорая, медики сразу же начала реанимационные мероприятия и в течение часа пыталась помочь звезде, но восстановить нарушение ритма сердца удалось не сразу.
Сейчас 50-летнего актера в экстренном порядке повезли в одну из московских больниц, где передали медикам.
Напомним, весной актер кино появился перед публикой сильно похудевшим. Он признался, что сбросил 100 килограммов: врачи считают, что проблемы с сердцем могли возникнуть из-за сильных нагрузок во время потери веса.