Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии с сердечным приступом

Сообщается, что Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Артисту стало плохо в собственном доме, у него резко упало давление. Знаменитый актер пожаловался на боли в области груди. Когда приехала скорая, медики сразу же начала реанимационные мероприятия и в течение часа пыталась помочь звезде, но восстановить нарушение ритма сердца удалось не сразу.