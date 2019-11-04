Пн, 4.11.2019
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Виторган и Собчак бросили сына на произвол судьбы

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: Dmitry Bulanov / Dmitry Bulanov/TASS

В начале этого года стало известно о разводе актера Максима Виторгана с телеведущей Ксенией Собчак, пишет Topnews. 

Скандальный разрыв произошел из-за любовной связи Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Этой осень они сочетались брачными узами, и в скором времени у них появится совместный малыш. Надо отметить, что Виторган не долго горевал в одиночестве, закрутив летом роман с актрисой Нино Нинидзе.

В то время как Виторган полностью увлечен новыми отношениями и своей карьерой, Собчак со своим благоверным любуется красотами Соренто, и не забывает делиться моментами из путешествий в Instagram.

Внимательные подписчики заметили, что Константин снял обручальное кольцо с безымянного пальца, и оно перекочевало на палец Собчак. Возможно, режиссер просто сильно похудел и украшение стало сваливаться, ведь в последнее время Богомолов выглядит откровенно изможденным. Он много работал и был занят строительством нового дома в Подмосковье. 

Блогер Лена Миро уверена, что оба родителя напрочь забыли о сыне, оставив его на нянек. Она указала, что сейчас за мальчиком следят, он будет накормлен, напоен и уложен спать. Однако она подчеркнула, что заниматься этим должны родители, а не наемные женщины.

«Нет, я всё понимаю. Платоша - или как там его? - умыт, накормлен и спать уложен. Няньками. Посторонними людьми. А родителей он видит на фотосессиях для социальных сетей. Да и то - очень редко. У мамы - новая жизнь. Ютубы, шоу, путешествия и презентации. У папы - свежая (женщина) и те же самые премьеры фильмов, рестораны, ночные клубы и песни за рулем по ночной Москве. А ребенок остался никому не нужен», - едко высказалась Лена в «Живом Журнале»

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