Виторган и Собчак бросили сына на произвол судьбы

Скандальный разрыв произошел из-за любовной связи Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Этой осень они сочетались брачными узами, и в скором времени у них появится совместный малыш. Надо отметить, что Виторган не долго горевал в одиночестве, закрутив летом роман с актрисой Нино Нинидзе.

В то время как Виторган полностью увлечен новыми отношениями и своей карьерой, Собчак со своим благоверным любуется красотами Соренто, и не забывает делиться моментами из путешествий в Instagram.

Внимательные подписчики заметили, что Константин снял обручальное кольцо с безымянного пальца, и оно перекочевало на палец Собчак. Возможно, режиссер просто сильно похудел и украшение стало сваливаться, ведь в последнее время Богомолов выглядит откровенно изможденным. Он много работал и был занят строительством нового дома в Подмосковье.

Блогер Лена Миро уверена, что оба родителя напрочь забыли о сыне, оставив его на нянек. Она указала, что сейчас за мальчиком следят, он будет накормлен, напоен и уложен спать. Однако она подчеркнула, что заниматься этим должны родители, а не наемные женщины.