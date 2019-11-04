«12 часов наркоза»: выживший Игорь Крутой рассказал о своем спасении

«Это было 19 лет назад. Я согласился на эту операцию. Меня обманывали: сказали, что это как аппендицит, но на самом деле знали, что это непросто. И 12 часов наркоза было. Они мне не сказали, насколько это опасно было», - рассказал Крутой в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Как считает сам композитор, благодаря американским медикам, ему удалось «украсть» на данный момент 19 лет жизни и он вряд ли бы он дожил до 65-летия.