«12 часов наркоза»: выживший Игорь Крутой рассказал о своем спасении

Популярный композитор Игорь Крутой признался, что американские врачи в буквальном смысле спасли ему жизнь. По словам 65-летнего маэстро если бы не согласился почти два десятка лет назад на операцию, то ему было бы совсем «туго», пишет Topnews.
«Это было 19 лет назад. Я согласился на эту операцию. Меня обманывали: сказали, что это как аппендицит, но на самом деле знали, что это непросто. И 12 часов наркоза было. Они мне не сказали, насколько это опасно было», - рассказал Крутой в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.
Как считает сам композитор, благодаря американским медикам, ему удалось «украсть» на данный момент 19 лет жизни и он вряд ли бы он дожил до 65-летия.
«Когда я пришел к профессору на консультацию после этого, к другому профессору, тот сказал: «А кто вас заставил оперироваться? Вы должны сказать ему огромное спасибо, потому что если бы не он, мне было бы не с кем разговаривать», - отметил музыкант.