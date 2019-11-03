Не беременна: Каменских засветила плоский живот на совместном фото с мужем

Потап и Настя Каменских продолжают радовать поклонников совместными фото, а те в свою очередь ждут новостей о пополнении в семье звездной пары. На этот раз Каменских и ее супруг поделились селфи, на котором певица опровергла все слухи о своей беременности, которые регулярно распространяются в сети.
Так, на странице Насти Каменских в Instagram появилось новое фото, где артистка продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. В кадре также находится Потап, который и сделал эту фотографию.
Подписчики артистки написали множество комплиментов, отметив, что продюсер очень похудел: «Какие вы классные!!», «Потап заметно похудел», «Балдею от этой пары», «Вы бомбические!», – намекают фанаты звездной пары на продолжение рода.
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