Не беременна: Каменских засветила плоский живот на совместном фото с мужем

Потап и Настя Каменских продолжают радовать поклонников совместными фото, а те в свою очередь ждут новостей о пополнении в семье звездной пары. На этот раз Каменских и ее супруг поделились селфи, на котором певица опровергла все слухи о своей беременности, которые регулярно распространяются в сети.