Эшли Грэм рассказала о сексе во время беременности

В ожидании рождения ребенка модель Эшли Грэм не стесняется радовать поклонников откровенными снимками и фотосессиями в купальниках. Но на этот раз Эш обнажила не только тело, но и подробности своей интимной жизни, передает Super.
32-летняя Грэм рассказала, что во время беременности, даже на позднем сроке, не прекращает вести активную сексуальную жизнь:
Мы с мужем стараемся занимаемся сексом как можно чаще, ведь это повышает настроение, тонус. После этого я чувствую себя счастливее, энергичнее и активнее. Так что не вижу причин это скрывать,
— сказала Эшли.