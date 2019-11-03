Вс, 3.11.2019
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Эшли Грэм рассказала о сексе во время беременности

Эшли Грэм

ФОТО: Jamie McCarthy / AFP

В ожидании рождения ребенка модель Эшли Грэм не стесняется радовать поклонников откровенными снимками и фотосессиями в купальниках. Но на этот раз Эш обнажила не только тело, но и подробности своей интимной жизни, передает Super.

32-летняя Грэм рассказала, что во время беременности, даже на позднем сроке, не прекращает вести активную сексуальную жизнь:

Мы с мужем стараемся занимаемся сексом как можно чаще, ведь это повышает настроение, тонус. После этого я чувствую себя счастливее, энергичнее и активнее. Так что не вижу причин это скрывать,

— сказала Эшли.

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