Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы, сообщает Lenta.ru.
По данным издания Baza, 14-летнюю девочку доставили в больницу после того, как врачи не смогли купировать острое состояние на месте. В настоящее время она находится в бессознательном состоянии в реанимации одной из закрытых клиник.
Другие подробности не приводятся.
Ева Польна — российская певица, композитор и автор песен. Известность получила, будучи солисткой группы «Гости из будущего». В 2009 году певица объявила о начале сольной карьеры.