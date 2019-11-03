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Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Ева Польна

ФОТО: Ruslan Krivobok/RIA Novosti

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы, сообщает Lenta.ru.

По данным издания Baza, 14-летнюю девочку доставили в больницу после того, как врачи не смогли купировать острое состояние на месте. В настоящее время она находится в бессознательном состоянии в реанимации одной из закрытых клиник.

Другие подробности не приводятся.

Ева Польна — российская певица, композитор и автор песен. Известность получила, будучи солисткой группы «Гости из будущего». В 2009 году певица объявила о начале сольной карьеры.

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