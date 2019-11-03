«Она всегда была караоке-певицей»: Фадеев о конфликте с Наргиз Закировой

Конечно, не все приняли новость о расставании спокойно. Процесс этот был долгим и длился полгода. Наргиз Закирова не уходила с лейбла, с ней был расторгнут контракт. Фадеев не знает, что сейчас происходит в голове певицы. До этого она была в восторге от работы с ним и даже сделала татуировку на всю спину. Она была фанаткой продюсера с 1992 года.

Наргиз Закирова ФОТО: Скриншот видео

Ей было позволено просто так петь мои песни, просто так... За это никто не просил у нее денег,

— отметил продюсер.

Как рассказал Фадеев, она спросила его песни еще до «Голоса». Потом пришла и напросилась в лейбл. Он признался, что не хотел ее брать, так как не знал,что с этим проектом делать.

Продюсер объяснил, что Закирова возрастная певица и нестандартно выглядит. Он попытался сделать ее такой, чтобы ее воспринимала аудитория, для которой она поет.

Как отметил Фадеев, Наргиз могла подождать, пока лейбл переживет трудное время, но этого не произошло.

«Артист умеет только петь. Как правило, чувства вкуса, меры им не дано. Они могут просто петь — это единственный их плюс. Ну, кто-то себя разукрашивает татуировками, кто-то себе лепит что-то на лицо, кто-то надевает что-то, чтобы казаться больше. Как животные себя ведут — птица распускает хвост, чтобы показаться более красивой. Это инстинкты», — пояснил Фадеев.

Артисту нужно найти композитора, чтобы получить песню-хит. Это все деньги. Записана песня, но исполнители не всегда понимают результат.

Наргиз всегда была караоке-певица. Она всегда пела в ресторанах. Я постарался сделать ей репертуар. Я постарался сделать ее личностью. Это ей все нравилось. Последние два года ей занимались мало. Можно было все это сделать иначе,

— сказал продюсер.

Фадеев пояснил, что он брал всех, кого ему жалко. Он объяснил, что это был полностью минусовой проект. Он потерял на певице 16 миллионов рублей (около 225 тысяч евро). Кроме того продюсер оспорил слова про тысячу концертов. По данным лейбла Наргиз дала 555 выступлений и получила на руки 2,5 миллиона долларов (около 35 тысяч евро).

У нас были отношения 50/50. Ей никто не запрещал менять состав коллектива, хотя — это было не выгодно. Фадеев подчеркнул, что Наргиз знает правду. Все скандалы, которые делались вокруг его фамилии приурочены к выходам новых релизов артистов.