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  • «Abuse» и «Goodbye»: Земфира исполнила две новые песни на концерте в Дубае

«Abuse» и «Goodbye»: Земфира исполнила две новые песни на концерте в Дубае

Земфира

ФОТО: Maksim Blinov/Sputnik

2 ноября Земфира выступила на фестивале Parus в Дубае. Там артистка исполнила две новые песни. Видео с выступления были опубликованы YouTube-канале шеф-редактора сайта «Ваш досуг» под именем пользователя Inner Emigrant.

«Abuse» и «Goodbye» — названия новых песен, в которых поется о расставании.

 

В общей сложности за время выступления прозвучало 17 композиций. Земфира также исполнила такие хиты, как «Жить в твоей голове», «Почему», «Небомореоблака», «Хочешь?», а весь список песен певица опубликовала у себя на Instagram странице.

Предыдущая песня Земфиры — «Джозеф» — вышла более года назад. Она была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

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