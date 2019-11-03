«Abuse» и «Goodbye»: Земфира исполнила две новые песни на концерте в Дубае

2 ноября Земфира выступила на фестивале Parus в Дубае. Там артистка исполнила две новые песни. Видео с выступления были опубликованы YouTube-канале шеф-редактора сайта «Ваш досуг» под именем пользователя Inner Emigrant.
«Abuse» и «Goodbye» — названия новых песен, в которых поется о расставании.
В общей сложности за время выступления прозвучало 17 композиций. Земфира также исполнила такие хиты, как «Жить в твоей голове», «Почему», «Небомореоблака», «Хочешь?», а весь список песен певица опубликовала у себя на Instagram странице.
Предыдущая песня Земфиры — «Джозеф» — вышла более года назад. Она была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».