«Abuse» и «Goodbye»: Земфира исполнила две новые песни на концерте в Дубае

«Abuse» и «Goodbye» — названия новых песен, в которых поется о расставании.

В общей сложности за время выступления прозвучало 17 композиций. Земфира также исполнила такие хиты, как «Жить в твоей голове», «Почему», «Небомореоблака», «Хочешь?», а весь список песен певица опубликовала у себя на Instagram странице.