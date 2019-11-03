Филипп Киркоров вернулся к бывшей возлюбленной

О романе диджея и певца сплетничали еще в прошлом году. Тогда Гусева и Киркоров постоянно появлялись вместе. Екатерина даже снялась в нашумевшем клипе поп-короля и Николая Баскова «Ибица».

Писали также, что Екатерина Гусева нашла общий язык с детьми Филиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином. Якобы ребятам очень нравилось, когда папина подруга у них гостила. Но затем Филиппа и Екатерину стали видеть вместе реже. Ходили слухи, что Киркоров и Гусева расстались. Их отношениям помешал напряженный рабочий график поп-короля.

Между тем пару дней назад парочку заметили в Баку, где у Филиппа был сольный концерт. Екатерина в личном Instagram опубликовала фото из солнечного города. В кадре Филипп Киркоров позирует вместе с детьми и Екатериной Гусевой на фоне местной достопримечательности.

«Это были чудесные два дня в невероятной стране и потрясающем городе Баку. Хочу сказать слова благодарности Филиппу Киркорову за возможность быть с вами и вашей семьей – это действительно очень ценно, потому что знаю как вы их любите. Вы лучший папа! С новыми эмоциями и отличным настроением возвращаюсь из сказки в рабочие будни артиста», – написала Екатерина.

Фотографию смотрите в Instagram!