Эстонская топ-модель Александра Элизабет Лядов станцевала с мировой поп-звезой!

Родом из Эстонии Лядов поделилась в своем Instagram кадрами из нового видеокипа Дуа Липы на песню «Don't start now». Причина проста, Лядов сыграла небольшую роль в видеоклипе певицы и станцевала с ней рядом!

Поп-дива Дуа Липа сотрудничала с диджеем Кельвином Харрисом («One kiss») и в этом году удостоилась премии «Грэмми» как лучший новый исполнитель.

Ранее этим годом Лядов рассказала в передаче «Õhtu!» что благодаря своей работе часто сталкивается с настящими звездами. Александра поедлилась, что летом прошлого года в одном из баров играла в бильярд с Эдом Шираном.