Галерея: обладательница самого мощного в мире женского сопрано Сара Брайтман выступила в Таллинне

Звезда с диапазоном голоса в три октавы вернулась на большую мировую сцену вместе с новым альбомом «Hymn», в котором представлены величественные инструментовки для оркестра и хора, а также интимный ремейк хита Брайтман и Андреа Бочелли «Time To Say Goodbye».

Карьера Сары Брайтман началась в 1981 г. с мюзикла «Кошки» в Вест-Энде, где она встретилась со своим будущим супругом и наставником композитором Эндю Ллойд Уэббером. Прозвучавший впервые в 1987 году «Призрак оперы» проложил певице дорогу на более грандиозный музыкальный олимп. Продажа 40 миллионов пластинок с записью мюзикла обеспечила бесспорный успех Брайтман в этой сфере.

Впоследствии артистка приняла решение сотрудничать с известным продюсером Enigma Франком Петерсоном, который в последующие годы создаст величайшие хиты и известнейшие альбомы Брайтман. Из них уже первый с песней «Captain Nemo» оказался достаточно известным, чтобы Брайтман добилась успеха и как сольная исполнительница. Последовали суперхиты с Андреа Бочелли «Time To Say Goodbye», а также альбомы с очень узнаваемым уникальным стилем Брайтман «Eden», «La Luna», «Harem» и «Symphony».

Сара Брайтман является лауреатом почетных титулов многих стран, филантропом и послом благотворительных миссий. В ее репертуаре есть песни на многих языках, в том числе на латыни, а также на японском, каталанском, китайском, турецком и немецком языках.