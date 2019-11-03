Мужа Анастасии Заворотнюк искупали в овациях и поддержали молитвами

Супруг Анастасии Заворотнюк, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием, успешно выступает в ледовом шоу «Руслан и Людмила» на гастролях в Санкт-Петербурге. В этот нелегкий период россияне всеми силами поддерживают Петра Чернышева. И если зрители, пришедшие на спектакль, искупали фигуриста в овациях, то пользователи соцсетей молятся за мужа звезды сериала «Моя прекрасная няня».

В последний день октября стартовало ледовое шоу с участием Татьяны Навки и Петра Чернышева. Фигуристы исполняют заглавные партии и в постановке по сказке Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Представление уже дважды прошло с полным аншлагом. Зрители с восторгом приняли спектакль.

Но особые овации публика подарила супругу Анастасии Заворотнюк. Зрители рукоплескали ему стоя, вкладывая в аплодисменты не только благодарность за прекрасное представление, но и желание поддержать артиста за мужество и мастерство в столь трудный для него жизненный период.

Невозможно представить, какой ценой давалось фигуристу сдерживать свои истинные эмоции. Ведь Петр не оставил работу в период лечения супруги. Он не мог подвести своего зрителя.

Напомним, Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике 31 октября в Санкт-Петербурге на премьере ледового мюзикла «Руслан и Людмила». Перед выступлением артисты пообщались с прессой. Петра Чернышева среди них не оказалось. Однако под конец мероприятия он все же появился буквально на пару минут для общего фото. А потом быстро ушел.

«Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его», - сообщил проджект-менеджер «Navka Show» Егор Разумовский.