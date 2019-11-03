Роман самой сексуальной эстонской радиоведущей закончился: возлюбленый изменил девушке с горячей блондинкой

Бригитте Сюзанне Хунт поделилась ошеломляющим снимком в своем Instagram, на котором ее уже бывший молодой человек Рон Нымм целует и обнимает блондинку, которая очень похожа на Бригитте.

Все началось в пятницу вечером, когда пара решила провести вечер по-отдельности. Бригитте выставила фотографию в Instagram stories, на которой позирует со своим возлюбленным. Хунт добавила к фото подпись: «Идем на вечеринки по-отдельности.»

Кажется, что молодому человеку Бригитте такое решение не пошло на пользу. В субботу утром красавица опубликовала видео, в котором сообщает, что ищет новую двухкомнатную квартиру в которую она могла бы вьехать незамедлительно.

В следующем видео блондинка раскрыла причину срочного переезда: подписчики присылали Бригитте видео, на которых запечатлен ее уже бывший молодой человек целующийся с другой девушкой.

Хунт сказала в видео: «Это правда, что мой бывший Рон целовался на веченике с другой девушкой. Это правда, я это подтверждаю и очевидно, что нашим отношениям настал конец.»

Так же Бригитте обратилась в видео к своим подписчицам сказав, что если кто-нибудь вздумает поступить с ними таким же образом, то они дожны немедленно прекратить эти отношения. В конце видео Хунт добавила, что больше не собирается давать какие-либо комментарии на эту тему.

Смотри фото здесь:

ФОТО: Скришнот из Instagram

ФОТО: Скриншот из Instagram