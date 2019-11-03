Отец Стаса Пьехи прозябает в нищете и кормится в столовой для бродяг

Отец Стаса Пьехи ушел из семьи, когда мальчику едва исполнился год. Сейчас Пятрас Герулис живет на окраине Вильнюса и еле сводит концы с концами.

Мужчина прописан в однокомнатной квартире в обычной панельной пятиэтажке. Он жалуется на свое нищенское существование: "=«У меня большие долги. Мне кушать нечего». Родитель певца совсем одинок. Он питается в столовой для бродяг. Бомжей он называет своими ребятами и сетует, что кормят их всего один раз.

В программе «Секрет на миллион» Стас Пьеха признался, что об отце мало что знает. В 2014 году музыкант в который раз пытался сблизиться с родителем. Артист пригласил его в гости в Москву, а потом они разъехались. Стас пересылал ему деньги. По словам артиста, у его папы есть проблемы с психикой. Этот диагноз мог передаться и ему.

Певец также рассказал Лере Кудрявцевой, что, если бы не вмешательство бабушки Эдиты Пьехи, он был бы сейчас Наполеоном. «Я был Наполеоном полдня. Папа решил так меня назвать. Папа у меня литовец. Имена там интересные. Он у меня Пятрас. Так что я был бы Наполеонас Пятрасович Герулис. А еще круче Наполеон Пьеха. Это двойной диагноз. Это даже круче, чем Прохор Шаляпин», — с улыбкой поведал Стас.

Музыкант отметил, что его знаменитая бабушка живет в лесу и не очень любит выходить из дома. По его словам, Эдита Станиславовна души не чает в его сыне Пете — своем правнуке и считает мальчика не по годам умным. «Бабушка дружит с моей единственной женой Наташей. Она очень ее любит. Наташа часто привозит сына к бабушке, у них своя коммуникация», — рассказал Стас.

Ежемесячно артист дает супруге на содержание Пети пять тысяч евро. А маме он каждый месяц отправляет семь тысяч евро. «Мне нужно миллион (рублей) в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Миллион на карманные!», — ответил певец на вопрос о том, сколько ему необходимо денег для хорошей жизни.